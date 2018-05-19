(ek bilgilerle)  HAFRİYAT KAMYONU ÜST GEÇİDE TAKILDI 

- Üst geçitte hasar oluştu

Haber-Kamera : Cengiz ÇOBAN - İstanbul DHA

Sultanbeyli\'de damperi açık ilerleyen hafriyat kamyonu üst geçide çarptı. Damperi koparak üst geçitte kalan kamyonun ön bölümü de parçalandı.

Kaza saat 13.45 sıralarında meydana geldi. Damperi açık ilerleyen Muhsin Beter yönetimindeki 16 AEG 98 plakalı hafriyat kamyonu, TEM Kurtköy Kavşağı Sultanbeyli yönünde üst geçide çarptı. Üst geçide çarpan damper koparak yolda kalırken kamyonun ön bölümü de parçalandı. Olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu yaşanırken ekipler enkazı kaldırma çalışmasına başladı. Hergün onlarca kişinin kullandığı üst geçitte de hasar oluştu. Yaklaşık 1 saat süren çalışmaların ardından damper indirilerek yol temizlendi.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yerinden görüntüler

-Üst geçitte kalan damper

-Parçalanan ön bölüm

-Üst geçitteki hasar

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-Detaylar



19.05.2018 - 14.58 Haber Kodu : 180519102

19.05.2018 - 15.05 Haber Kodu : 180519106