(ek bilgilerle)- DUDULLU METRO TRAFO MERKEZİNDE YANGIN: TRAFO MESUL TEKNİSYENİ HAYATINI KAYBETTİ 

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - İSTANBUL DHA

Ümraniye\'de bulunan Dudullu Metro Trafo merkezinde patlama sonrası yangın çıktı. Yangını kontrol altına alan itfaiye ekipleri içeride trafo mesul teknisyeninin cenazesini buldu.

Yangın saat 12.30 sıralarında meydana geldi. Dudullu\'da bulunan trafo merkezinde henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Patlama sonrası çıkan yangın trafo binasını kapladı. İhbar üzerine olay yerine Ümraniye, Dudullu ve Yenidoğan itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye yaklaşık yarım saat süren çalışmaların ardından yangını güçlükle kontrol altına aldı. İçeriye giren ekipler trafo mesul teknisyeni Ahmet Gençhan\'ın (35) cenazesini buldu. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. İtfaiyenin soğutma çalışmaları devam ediyor.

Görüntü Dökümü:

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-Yangından görüntü

-İtfaiyenin müdahalesi

-Merdivenle müdahale

-Polis ve sağlık ekipleri

-Çıkan dumanlar

-İşçilerden görüntü

-Detaylar

06.04.2018 - 13.14 Haber Kodu : 180406091

06.04.2018 - 13.39 Haber Kodu : 180406104