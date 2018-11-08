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/ek bilgilerle/ Drone'a yakalanan tarih talancılarının yaptıkları baraka yıkıldı

Ersan SAN - Cemil ÖZDEMİR/İSTANBUL,(DHA)  - EİRENE Kulesi'nin Haliç Boğazı'na bakan cephesinde, Tarihi Sağır Han'ın çatısına yapılan kaçak barakaların yıkımına başlandı

08 Kasım 2018 19:47

Ersan SAN - Cemil ÖZDEMİR/İSTANBUL,(DHA)  - EİRENE Kulesi\'nin Haliç Boğazı\'na bakan cephesinde, Tarihi Sağır Han\'ın çatısına yapılan kaçak barakaların yıkımına başlandı. Fatih Belediyesi ekipleri tarafından saat 14.15\'te başlayan yıkım yaklaşık 2 saat sürdü.
İlk olarak hanın duvarının hemen yanına yapılan ve tahribata neden olan baraka kaldırıldı. Diğer kaçak yapıların, Anıtlar Kurulu\'ndan karar çıktıktan sonra yıkılacağı bildirildi. Tarihi Sağır Han\'ın çatısına yapılan bir barakanın çatısına demir monte ederken görüntülenen kişiler, DHA drone\'nuna tüfekle ateş etmişti. Tarihi kulede kazılar yapıldığı da ortaya çıkmıştı. Polis, dün biri ateş eden 2 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan kişilerle birlikte bazı tarihi eser kalıntılarının ele geçirildiği belirtilmişti.

(FOTOĞRAF)

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