T24 LogoT24 Logo
Gündem

(ek bilgilerle) Dev gemi İstanbul Boğazı'ndan 5 saatte geçti

Ali AKSOYER -Cengiz ÇOBAN - Hasan YILDIRIM- İstanbul DHA  - "PİONEERİNG Spirit" adlı dev gemi İstanbul Boğazı'ndan geçişini yaklaşık 5 saatte tamamladı

02 Mayıs 2018 17:31

Ali AKSOYER -Cengiz ÇOBAN - Hasan YILDIRIM- İstanbul DHA  - \"PİONEERİNG Spirit\" adlı dev gemi İstanbul Boğazı\'ndan geçişini yaklaşık 5 saatte tamamladı.
Rusya\'dan Türkiye\'ye direkt doğalgaz akışını sağlayacak Türk Akımı gaz boru hattı inşaatında çalışan  477 metre boyunda ve 124 metre genişliğindeki boru döşeme gemisi \"Pioneering Spirit\" İstanbul Boğazı\'ndan geçti. Dev geminin geçişi nedeniyle İstanbul Boğazı transit gemi geçişlerine kapatıldı. Gemi saat 05.30 sıralarında Karadeniz\'den İstanbul Boğazı\'na girdi. Dev geminin geçişine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü\'ne ait kurtarma gemileri eşlik etti. Geminin Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ile 15 Temmuz Şehitler köprüsü altından geçişi havadan da görüntülendi. Geminin geçişi yaklaşık 5 saat sürdü.

(FOTOĞRAFLI)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Ali AKSOYER CengizHasan YILDIRIMDHASpirit"BoğazıRusya TürkiyeTürk AkımıDevGemiKaradenizKıyı Emniyeti Genel MüdürlüğüGeminin Fatih Sultan Mehmet KöprüsüTemmuzGemininFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Neptün Soyer: Güçlüyle güçsüz değil, Atatürk'ün dediği gibi güçsüzler birleşmeli...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

ABD’de bir ilk! Türkiyeli emniyet müdürü göreve başladı; Kur'an-ı Kerim'e...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Meteoroloji uyardı: Türkiye beyaza bürünecek ...

Van'daki çığ felaketinde iki günde 38 kişi hayatını kaybetti...

Sabiha Gökçen'de yolcu uçağı inişte parçalandı; 3 kişi öldü, 179...

Sabiha Gökçen'de parçalanan uçağı kurtarma ekipleri ve kontrol kulesi arasındaki...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24