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(ek bilgilerle) D-100'Ü KİLİTLEYEN ZİNCİRLEME KAZA

  *Küçükçekmece'deki kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu yaşandı Haber: Ersan SAN-İSTANBUL DHA Küçükçekmece D-100 Karayolu'nda 3 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi

08 Temmuz 2018 14:47

 

*Küçükçekmece\'deki kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu yaşandı

Haber: Ersan SAN-İSTANBUL DHA
Küçükçekmece D-100 Karayolu\'nda 3 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. 
Kaza saat 10.45 sıralarında D-100 Karayolu Küçükçekmece Mevkii Topkapı istikametinde meydana geldi. 3 otomobilin karıştığı zincirleme kaza nedeniyle bölgede trafik durma noktasına geldi. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Sürücüler kazadan yara almadan kurtulurken bölgede trafik yoğunluğu yaşandı. Kaza yapan araçların kaldırılmasından sonra trafik normale döndü.

Görüntü Dökümü:
-İBB kamerasından olay yeri
-Detaylar

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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