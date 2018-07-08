ek bilgilerle// D-100'ü kilitleyen zincirleme kaza

Ersan SAN-İSTANBUL,(DHA)

KÜÇÜKÇEKMECE D-100 Karayolu\'nda 3 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.

Kaza saat 10.45 sıralarında D-100 Karayolu Küçükçekmece Mevkii Topkapı istikametinde meydana geldi. 3 otomobilin karıştığı zincirleme kaza nedeniyle bölgede trafik durma noktasına geldi. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Sürücüler kazadan yara almadan kurtulurken bölgede trafik yoğunluğu yaşandı. Kaza yapan araçların kaldırılmasından sonra trafik normale döndü.