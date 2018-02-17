 (ek bilgilerle) D-100'de kaza: TIR devrildi, tanker refüje çıktı

Alper KORKMAZ - İSTANBUL DHA

SİLİVRİ\'de lastiği patladığı belirtilen TIR devrildi. Arkadan gelen akaryakıt tankerinin sürücüsü TIR\'a çarpmamak için direksiyon kırınca refüje çıktı. Kaza nedeniyle D-100 Karayolunun Ankara istikameti bir süre ulaşıma kapandı.

D-100 Karayolu Silivri Kınalı mevkiindeki kaza saat 13.45 sıralarında meydana geldi. 31 SY 224 plakalı TIR ön sağ lastiği patlayınca devrildi. Bu sırada arkadan gelen akaryakıt tankeri TIR\'a çarpmamak direksiyon kırınca orta refüje çıktı. Kazada yaralanan olmazken yola motorin döküldü. Kaza nedeniyle yol İstanbul istikametine trafiğe kapandı. Ulaşım yan yoldan sağlanırken yolda temizleme ve araç kaldırma çalışmaları yaklaşık 3 saat sürdü.

