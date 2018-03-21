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(ek bilgilerle)- D-100'DE KAZA: 3 YARALI 

  Haber-Kamera: Özgür EREN İSTANBUL DHA Haliç Köprü çıkışında zincirleme kazada biri çocuk 3 kişi yaralandı

21 Mart 2018 20:18

 

Haber-Kamera: Özgür EREN İSTANBUL DHA
Haliç Köprü çıkışında zincirleme kazada biri çocuk 3 kişi yaralandı. Kazada iki şeridin trafiğe kapanması nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu.
Kaza D-100 karayolu Haliç orta köprü Mecidiyeköy istikametinde saat 16.00 sıralarında medyana geldi. 34 HZ 1816 plakalı otomobil sürücüsü iddiaya önünde bulunan 34 LM 1764 plakalı araca  çarptı. Çarpmanın etkisi ile o araç da kontrolden çıkarak önünde ilerleyen başka bir araca vurdu. Kaza nedeniyle araçlarda bulunan 1\'i çocuk 3 kişi yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaparak yaralılar çevre hastanelere kaldırdı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kaza nedeniyle yolun iki şeridi trafiğe kapandı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametinde trafik yoğunluğu yaşandı. Yaklaşık yarım saat süren çalışmaların ardından kazaya karışan araçlar kaldırıldı. Kazaya karışan araç sürücüsü Anıl Demirkan \"Arkadan araç hızlı geldi. Bir anda bize çarptı. Biz de öndeki araca vurmak zorunda kaldık. Biri çocuk 3 kişi yaralandı\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü
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-Yaralı çocuktan detay görüntü
-Yaralı kişiden detay görüntü
-Yaralının yakınlarından detay görüntü
-Kazaya karışan araçlardan detay görüntü
-Sağlık ekiplerinden detay görüntü
-Polis ekiplerinden detay görüntü
-Oluşan trafikten detay görüntü
-Olay yerinden detay ve genel görüntüler
-Röportaj   


21.03.2018 - 16.55 Haber Kodu : 180321170

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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