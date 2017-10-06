 (ek bilgilerle)- BEYAZIT POLİS MERKEZİ YAKININDA HAREKETLİ DAKİKALAR

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  * Gözaltına alınan kadın ifadesinin ardından serbest bırakıldı

06 Ekim 2017 19:11

 

* Gözaltına alınan kadın ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Haber / Kamera: Sinan BİLGİLİ, İstanbul DHA
Beyazıt Polis Merkezi yakınında gözaltına alınan 44 yaşındaki H.B ifadesinin ardından serbest bırakıldı. 
\"Üzerimde bomba var\" diye yürüdüğü sırada gözaltına alınan şüphelinin üzerinde suç unsuruna rastlanmamıştı. Sağlık kontrolünden sonra ifadesi alınan H.B. savcılık talimatıyla emniyetten serbest bırakıldı. Akli dengesinin yerinde olmadığı belirtilen H.B ailesine teslim edildi. 

Görüntü Dökümü:
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-Polis merkezinden çıkışı
-Polis aracına binişi
-Aracın gidişi
-Detaylar

06.10.2017 - 10.30 Haber Kodu : 171006026
06.10.2017 - 11.59 Haber Kodu : 171006053_

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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