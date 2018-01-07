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Ek bilgilerle // Başbakan Yıldırım, Bulgaristan Başbakanı onuruna yemek verdi

    Gülseli KENARLI / İSTANBUL, (DHA) BAŞBAKAN Binali  Yıldırım, Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov onuruna yemek verdi

07 Ocak 2018 20:36

 

 

Gülseli KENARLI / İSTANBUL, (DHA) BAŞBAKAN Binali  Yıldırım, Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov onuruna yemek verdi. Beşiktaş’ta bulunan Başbakanlık Çalışma Ofisi’nde gerçekleşen öğle yemeği basına kapalı olarak bir saat sürdü.

Görüşmede, Bulgaristan ile ortaklık ilişkiler ve işbirliği, iyi komşuluk ve karşılıklı yarar temelinde geliştirmeye önem verildiğinin bir kez daha teyit edildiği öğrenildi. Bulgaristan’da yaşayan soydaşlar ile Türkiye arasında sağlam bir dostluk köprüsü olduğu vurgulandı. Ayrıca, Bulgaristan’ın devralmış olduğu AB Dönem Başkanlığı bağlamında, ikili ilişkilerin daha da geliştirilmesi ve Türkiye’nin AB sürecinin tekrar canlandırılması konusunda iki tarafın fikir birliği içinde olduğu teyit edildi.

(FOTOĞRAF)

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