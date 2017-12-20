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(Ek Bilgilerle) ABD'DEKİ DAVANIN TANIĞI ESKİ POLİSİN AİLESİ HAKKINDA YAKALAMA KARARI

Haber: Ümit TÜRK - Çağatay KENARLI / İstanbul DHA ABD'deki davada tanıklık yapan eski polis Hüseyin Korkmaz'ın ailesi hakkında da yakalama kararı çıkarıldı

20 Aralık 2017 17:00

Haber: Ümit TÜRK - Çağatay KENARLI / İstanbul DHA
ABD\'deki davada tanıklık yapan eski polis Hüseyin Korkmaz\'ın ailesi hakkında da yakalama kararı çıkarıldı. Korkmaz\'ın ailesinin firari olduğu öğrenildi. 
Hüseyin Korkmaz\'ın ABD\'deki davada \"Belgeleri saklaması için anneme verdim\" sözleri üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın talebi üzerine Korkmaz\'ın anne, baba, eşi, iki kız kardeşi ve erkek kardeşi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Korkmaz\'ın aile fertlerine adreslerinde ulaşamadı. 
ABD\'deki davada yaptığı Türkiye aleyhine yaptığı tanıklıkla gündeme gelen eski polis Hüseyin Korkmaz hakkında başlatılan soruşturmada, Korkmaz\'ı FBI ile ABD\'ye kaçırılmasını organize eden kişinin FETÖ firarisi avukat E.G.A., olduğu belirtilmişti. Bylock kullanıcısı olduğu tespit edilen E.G.A., hakkında da yakalama kararı çıkarılmıştı. 


 

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