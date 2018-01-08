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(Ek bilgilerle) - Uçağa yanlış binmiş

Sayın abonelerimize, "uçağa kaçak bindi" başlıklı haberimizi, ek bilgi ve fotoğraflarla yeniden veriyoruz

08 Ocak 2018 16:10

Sayın abonelerimize, \"uçağa kaçak bindi\" başlıklı haberimizi, ek bilgi ve fotoğraflarla yeniden veriyoruz.

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Murat ÇAKIR/İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL-Antalya seferini saat 09.00\'da yapması  planlanan  Onur Havayolları uçağında, kalkış öncesi hazırlıklar tamamlandıktan sonra yolcu sayımı yapıldı. Sayımda 1 yolcu fazla çıkınca uçağa polis çağrıldı. Uçağa biletsiz yada yanlış bindiği iddia edilen  R.K isimli 28 yaşındaki erkek yolcu polis tarafından gözaltına alındı .Kaçak yolcu R.K.,  polis tarafından Atatürk havalimanı İç Hatlar Büro Amirliği\'ne götürülerek ifadesi alındı. Polis eşliğinde İç Hatlar Terminali\'nden  Atatürk Havalimanı Şube Müdürlüğü\'ne götürülen R.K yüzünü kapatırken basın mensuplarının \" Uçağa nasıl bindin ? \' sorusuna \' Yanlış oldu. Yanlış. \" diye cevap verdi.  

(FOTOĞRAF)

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