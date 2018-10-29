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(Ek bilgilerle) - Suudi Başsavcı, İstanbul Adalet Sarayı'na geldi

Alper KORKMAZ - Serpil KIRKESER - Gökhan ÇELİK/ İSTANBUL, ( DHA) İSTANBUL'a  gelen Suudi Arabistan Başsavcısı Suud Muceb, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan ile görüşmek üzere İstanbul Adalet Sarayı'na geldi

29 Ekim 2018 14:32

Alper KORKMAZ - Serpil KIRKESER - Gökhan ÇELİK/ İSTANBUL, ( DHA) İSTANBUL\'a  gelen Suudi Arabistan Başsavcısı Suud Muceb, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan ile görüşmek üzere İstanbul Adalet Sarayı\'na geldi. Başsavcı Muceb, saat 11.00 sıralarında beraberindeki heyet ile birlikte protokol kapısından adliyeye giriş yaptı. Başsavcı İrfan Fidan ile Suudi Arabistan Başsavcısı Muceb\'in görüşmesi başladı. Suudi Başsavcı Muceb, Başsavcı İrfan Fidan ve gazeteci Cemal Kaşıkçı soruşturmasını yürüten Başsavcıvekili Hasan Yılmaz ile başsavcılık makam odasında görüşüyor. 

(FOTOĞRAF)

 

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