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(Ek bilgilerle) - Sözcü Gazetesi davası: Muhabir Gökmen Ulu'ya tahliye kararı

Özden ATİK - Ümit TÜRK / İSTANBUL, (DHA)  SÖZCÜ Gazetesi sahibi Burak Akbay ile 3 gazete çalışanının "Silahlı terör örgütünü yönetme", "Silahlı terör örgütü propagandası yapmak" ve "Silahlı terör örgütü içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte

08 Kasım 2017 20:04

Özden ATİK - Ümit TÜRK / İSTANBUL, (DHA)  SÖZCÜ Gazetesi sahibi Burak Akbay ile 3 gazete çalışanının \"Silahlı terör örgütünü yönetme\", \"Silahlı terör örgütü propagandası yapmak\" ve \"Silahlı terör örgütü içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek isteyerek yardım etme\" suçlarından yargılandığı davada, muhabir Gökmen Ulu\'nun delillerin büyük bir kısmının toplanmış olması, delilleri karartma imkanının olmayışı, sabit ikametgah sahibi oluşu dikkate alınarak tahliyesine karar verildi.

Mahkeme, Gökmen Ulu hakkında yurtdışına çıkış yasağı da koydu. Gazetenin sahibi Burak Akbay hakkındaki yakalama kararının devamına da hükmeden mahkeme, Mediha Olgun hakkındaki imza şartının kaldırılmasına ancak yurtdışına çıkış yasağının devamına karar verdi. Duruşma 23 Ocak\'a ertelendi.

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