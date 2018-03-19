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(Ek bilgilerle) - Şişli'de misafirliğe gittiği evde öldürüldü

Ertan KILIÇ-Ozan URAL / İSTANBUL DHA - ŞİŞLİ'de  misafir olarak gittiği evde silahlı saldırıya uğrayan Akın Şahin hayatını kaybetti

19 Mart 2018 12:24

Ertan KILIÇ-Ozan URAL / İSTANBUL DHA - ŞİŞLİ\'de  misafir olarak gittiği evde silahlı saldırıya uğrayan Akın Şahin hayatını kaybetti. 
Olay, Mecidiyeköy Mahallesi Yaşarbey Sokak\'ta saat 21.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, halı yıkama fabrikası işleten Akın Şahin eşinin arkadaşlarının evine misafirliğe gitti. Daha sonra binadan silah sesleri duyuldu. Silah seslerinin duyulması üzerine çevredekiler durumu polise bildirdi. Görgü tanıklarının iddiasına göre, binadan koşarak çıkan üç kişi bir otomobile binerek kayıplara karıştı. İhbarın ardından olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Saldırıda ağır yaralanan Akın Şahin\'e ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen Şahin hayatını kaybetti.  Şahin\'in cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu\'na kaldırıldı. Bu sırada polis ekipleri ise olay yeri inceleme çalışması yaptı. Olayla ilgili soruşturma sürerken, silahlı 3 saldırganı yakalamak için polis  çalışma başlattı.

(FOTOĞRAF)

 

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