(Ek bilgilerle) - Şehit Uzman Çavuş Koray Karaca'nın cenazesi İstanbul'a getirildi

Erhan TEKTEN/ İSTANBUL, (DHA) AFRİN\'deki \'Zeytin Dalı Harekatı\'nda şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Koray Karaca\'nın cenazesi İstanbul\'a getirildi.
Karaca\'nın cenazesini taşıyan Türk Hava Kuvvetleri\'ne ait uçak Sabiha Gökçen Havalimanı\'na indi. Karaca\'nın cenazesini annesi Fadime babası Ramazan Karaca ile birlikte askerler karşıladı. Cenazenin uçaktan indirilişi sırasında tören mangası saygı duruşunda bulundu. Karaca\'nın Türk bayrağına sarılı tabutu cenaze aracına konularak Kartal Soğanlık Gasilhanesi\'ne götürüldü. Karaca ikindi namazına müteakip Pendik 15 Temmuz Şehitler Camii\'nden son yolculuğuna uğurlanacak.
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