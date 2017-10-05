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(Ek bilgilerle) - Liselilerin bıçaklı kavgası kamerada

Ersan SAN/ İSTANBUL, (DHA) BEYLİKDÜZÜ'nde lise öğrencilerinin dışarıda bekleyen gençlerle bıçaklı kavgası kameralara yansıdı

05 Ekim 2017 20:13

Ersan SAN/ İSTANBUL, (DHA) BEYLİKDÜZÜ\'nde lise öğrencilerinin dışarıda bekleyen gençlerle bıçaklı kavgası kameralara yansıdı.

Olay, Beylikdüzü Adnan Kahveci Mahallesi\'nde önceki gün meydana geldi. Ders bitimi okuldan çıkan liseli öğrencilerle dışarıdaki bir grup genç önce tartıştı sonra kavga etti. Gençler yanlarında getirdikleri bıçaklarla birbirlerine saldırdı. 2\'si öğrenci 1\'i de dışarıdan kavgaya katılan 3 kişi yaralandı.  Çevredekiler  olayı polis ekiplerine haber verdi. Yaralanan F.K., Y.A., U.G., ambulansla hastaneye götürüldü.

Öte yandan, İstanbul Emniyet Müdürlüğü\'nden yapılan açıklamada, olaya karıştıkları belirlenen 5 çocuğun aynı gün Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındığı bildirildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 çocuktan 2\'si hakkında adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldığı kaydedildi.

(FOTOĞRAF)

 

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