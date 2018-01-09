(Ek bilgilerle) -  Fatih'teki iş hanı yangını 4 saat sonra kontrol altın alındı

Alper KORKMAZ / İSTANBUL, (DHA) FATİH\'te çok sayıda iş yerinin bulunduğu ve tekstil ürünlerinin satıldığı bir handa yangın çıktı. 5 ilçeden itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangın yaklaşık 4 saat sonra tamamen söndürüldü.

Yangın saat 06.00 sıralarında Mollaferani Mahallesi\'nde bulunan ve tekstil ürünlerinin satıldığı bir iş hanında çıktı.

Edinilen bilgiye göre, handa görevli güvenlik görevlileri henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan yangını farketti. Durum hemen itfaiye ekiplerine haber verildi. Alanın geniş olması nedeniyle 5 ilçeden itfaiye ekipleri ihbarın geldiği ve çok sayıda iş yerinin bulunduğu hana hareket etti. Hatalı parklar ve dar sokaklar itfaiye ekiplerinin yangına ulaşmasını zorlaştırdı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı.

SÖNDÜRÜLDÜ ZANNEDİLDİ ANCAK...

Soğutma çalışmaları sürerken tekrar alevler yükseldi . 100\'den fazla iş yerinin bulunduğu belirtilen yangın yaklaşık 4 saatlik çalışma sonucu tamamen kontrol altına alındı. Bir esnaf, yaklaşık 700 bin liralık maddi zararının olduğunu söyledi. Hanın bulunduğu sokak ve çevre sokaklarda bir çok esnaf dükkanlarını açamadı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor

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