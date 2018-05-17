(Ek bilgilerle) - Büyükçekmece'de kamyon iş yerine çarptı

Ersan SAN/İSTANBUL, (DHA) BÜYÜKÇEKMECE Çatalca-Büyükçekmece TEM Bağlantı Tepecik Mevki\'nde Alaaddin Çeper yönetimindeki 34 BF 7915 plakalı kamyon sürücüsünün direksiyon hakimiyetinin kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan bir iş yerine girdi. Saat 09.30 sıralarında meydana gelen kazada Çeper, şoför mahallinde sıkışırken, kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, sürücüyü sıkıştığı yerden kurtardı. Ağır yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle yol Büyükçekmece istikameti trafiğe kapandı. Kamyonun olay yerinden kaldırılmasının ardından yol trafiğe açıldı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

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