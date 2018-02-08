(Ek Bilgi)KADINA PİZZACIDA SİLAHLI SALDIRI; SALDIRGAN TUTUKLANDI

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Haber: Yüksel KOÇ / İSTANBUL DHA Çekmeköy'de hapishaneden 1 hafta önce firar eden Salih Gül,  3 yıldır birlikte yaşadığı imam nikahlı Bediha B

08 Şubat 2018 00:54

Haber: Yüksel KOÇ / İSTANBUL DHA
Çekmeköy\'de hapishaneden 1 hafta önce firar eden Salih Gül,  3 yıldır birlikte yaşadığı imam nikahlı Bediha B.\'yi çalıştığı iş yerinde av tüfeğiyle vurdu. Bediha B. hastaneye kaldırılırken Salih G. polisteki işlemlerin ardından İstanbul Anadolu Adalet Sarayı\'na sevk edildi.
Salih G.\'yi sorgulayan savcı, “Adam öldürmeye teşebbüs\" suçundan tutuklanması talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği\'ne sevk etti.
Mahkeme, Salih G.\'nin, “Adam öldürmeye teşebbüs\" suçundan tutuklanmasına karar verdi. 

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