 (ek bilgi ve görüntüyle) ÜSKÜDAR'DA 3 KATLI AHŞAP BİNA YANDI

- Yanan binadaki çökme anı kameraya yansıdı.

- Yangın yaklaşık 1,5 saatlik çalışma sonunda söndürüldü.

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ - İSTANBUL DHA

Üsküdar\'da 3 katlı ahşap binada yangın çıktı.

Üsküdar Kuzguncuk Mahallesi Tomruk Ağası Sokak\'ta bulunan 3 katlı ahşap bir binada saat 10.00 sıralarında yangın çıktı. Binanın 2. katındaki dairede elektrik sobasından çıktığı belirtilen yangın kısa sürede bütün binayı sardı. Yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi. İtfaiyenin müdahalesi sırasında çökme meydana geldi. Binadaki çökme kameraya da yansıdı. Yangının çıktığı dairede yaşayan yatalak annesini son anda dışarı çıkardığını belirten bir kişi elinden yaralandı. Yangın yaklaşık 1,5 saatlik çalışma sonucu söndürüldü.

Görüntü Dökümü:

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-İtfaiye ekiplerinin çalışması

-Ahşap binanın yanması

-Binadan çıkarılan tüpler

-Bina sakinleri ile röp

-Çökme anının görüntüsü

-Genel ve Detay

