(ek bilgi ve görüntüyle) ŞİŞLİ'Yİ FELÇ EDEN İNTİHAR GİRİŞİMİ

Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM - Özgür Eren / İSTANBUL DHA

Şişli Halaskargazi Caddesi\'nden bulunan 5 katlı bir binanın çatısına çıkan bir kişi intihar teşebbüsünde bulundu. Olay yerine sevk edilen polis ekipleri, çevrede önlem aldı. İtfaiye ekipleri de hava yastığı açtı. İntihar girişimi nedeniyle Halaskargazi caddesinde trafik yoğunluğu yaşandı. Bina önünde toplanan onlarca kişi cep telefonuyla olayı görüntülemeye çalıştı. Zaman zaman tehlikeli hareketlerde bulunan ve jiletle kendisine zarar veren İbrahim A. yürekleri ağza getirdi. Polislerin intihar girişiminde bulunan İbrahim A.\'yı ikna etmek için yaklaşık 2 saat uğraştı. İkna edilen İbrahim A. çatıdan indirilerek tedavisi için hastaneye götürüldü.

12\'İNCİ İNTİHAR GİRİŞİMİ

İbrahim A.\'nın simit satarak geçimini sağladığı ve daha önce 11 defa intihar girişiminde bulunduğu öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

-----------------------

-İntihar girişiminde bulunan kişi

-Polisin güvenlik önlemleri

-İtfaiye ekibinin hava yastığı

-Caddede oluşan trafik

-Olayı cep telefonu ile kaydetmeye çalışanlar

-İbrahim A.\'yı ikna edilerek aşağıya inmesi

-Ambulansa alınması

-Genel ve detaylar



