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(ek bilgi ve görüntüyle) KILIÇDAROĞLU'NDAN MESUT YILMAZ'A TAZİYE ZİYARETİ 

  Haber-Kamera: Erhan TEKTEN - İSTANBUL DHA CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz cumartesi günü oğlu Yavuz Yılmaz'ı kaybeden Eski Başbakanlardan Mesut Yılmaz'a taziye ziyaretinde bulundu

21 Aralık 2017 19:31

 

Haber-Kamera: Erhan TEKTEN - İSTANBUL DHA
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz cumartesi günü oğlu Yavuz Yılmaz\'ı kaybeden Eski Başbakanlardan Mesut Yılmaz\'a taziye ziyaretinde bulundu. Kılıçdaroğlu eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile birlikte saat 15.00 sıralarında Mesut Yılmaz\'ın Beykoz bulunan evine geldi. Ziyaret yaklaşık 40 dakika sürdü. Kılıçdaroğlu, ziyaretin ardından açıklama yapmadan ayrıldı.
Öte yandan taziye ziyaretinde CHP İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi, CHP İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat ve Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu\'nun da bulunduğu öğrenildi

Görüntü Dökümü:
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-Kılıçdaroğlu\'nun havalimanı gelişi
-Konvoyun Mesut Yılmaz\'ın evinin bulunduğu siteye girişi
-Kılıçdaroğlu\'nun ayrılması
-Akif Hamzaçebi\'nin aracından çıkarak basın mensuplarına selam vermesi
-Aracın ayrılması
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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