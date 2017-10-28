T24 LogoT24 Logo
Gündem

 (ek bilgi ve görüntüyle) KADIKÖY'DE OTOMOBİLDE SİLAHLI SALDIRIYA UĞRAYAN KADIN HAYATINI KAYBETTİ 

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - İSTANBUL DHA Kadıköy'de bir kadın otomobilinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti

28 Ekim 2017 18:46

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - İSTANBUL DHA
Kadıköy\'de bir kadın otomobilinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.
Olay saat 12.00 sıralarında meydana geldi. Aracıyla ilerleyen 62 yaşındaki Selva Sağlam Yılmaz silahlı saldırıya uğradı. Başından 2 kurşunla vurulduğu belirtilen kadın kanlar içinde kaldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri  Yılmaz\'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Saldırgan olay sonrası kaçarak izini kaybettirdi.  Görgü şahitleri,  \"İki el silah sesi duyduk\" diye konuştu.
Yılmaz\'ın cenazesi incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

KOCASI ARANIYOR
Yakınların ifadeleri üzerine Selva Sağlam Yılmaz\'ın ayrılmak istediği belirtilen kocası E.Y. şüpheli olarak aranıyor. Selva Sağlam Yılmaz ve E.Y. dün ve bu sabah sosyal medya üzerinden birbirlerine tehditlerde bulunduğu kaydedildi.  E.Y.\'nin eşinden 23 yaş küçük olduğu öğrenildi. 

Görüntü Dökümü:
-----------
-Olay yerinden görüntüler
-Görgü tanıklarının anlatımları
-Sağlık ekiplerinin incelemeleri
-Cenazenin kaldırılması
-Kadının fotoğrafları
-Detaylar

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

HaberKamera CengizDHA KadıköyOlayAracıylaSelva Sağlam YılmazBaşındanSaldırganYılmazAdli Tıp KurumuKOCASI ARANIYOR YakınlarınDökümü Olay

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Canlı yayında böyle sallandılar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

Prof. Naci Görür: Elazığ ve köyleriyle ilgili projeler hazırladık, TÜBİTAK...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24