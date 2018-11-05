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(Ek bilgi ve görüntüyle) CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ÇOCUKLARLA BİRLİKTE ŞARKI SÖYLEDİ 

Haber-Kamera: Gülseli ÖZDEMİR-İdris TİFTİKÇİ/İSTANBUL,(DHA) Limak Vakfı tarafından yaptırılan zihinsel ve bedensel engelli çocukların eğitim göreceği Gülseren Özdemir Özel Eğitim Uygulama Okulu'nun açılışını gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğ

05 Kasım 2018 19:20

Haber-Kamera: Gülseli ÖZDEMİR-İdris TİFTİKÇİ/İSTANBUL,(DHA)
Limak Vakfı tarafından yaptırılan zihinsel ve bedensel engelli çocukların eğitim göreceği Gülseren Özdemir Özel Eğitim Uygulama Okulu\'nun açılışını gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan daha sonra okulu gezdi. Erdoğan okulda şarkı söyleyen çocuklara eşlik etti. Eşi Emine Erdoğan ile açılışın ardından okulu gezen Cumhurbaşkanı Erdoğan, \"Beraber Yürüdük Biz Bu Yollarda\" şarkısını söyleyen okulun öğrencilerine eşlik etti. Şarkın bittikten sonra ise çocukları alkışladı. Erdoğan daha sonra oyuncak dağıttı. Sınıfları da gezen Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra okuldan ayrıldı.

Görüntü dökümü:
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-Erdoğan\'ın çocuklarla birlikte şarkı söylemesi
-sınıfları gezmesi
-Çocuklara oyuncak dağıtması 
-Detaylar 
 

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