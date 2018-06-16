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(Ek bilgi ve görüntülerle YENİDEN) EMİNE ERDOĞAN'DAN MEZARLIK ZİYARETİ

Sümeyye Erdoğan Bayraktar bebeğiyle ilk defa görüntülendi

16 Haziran 2018 23:36

Sümeyye Erdoğan Bayraktar bebeğiyle ilk defa görüntülendi.

Haber-Kamera:Cengiz ÇOBAN / İstanbul DHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın eşi Emine Erdoğan, babası Cemal Gülbaran ve annesi Hayriye Gülbaran ile kayınvalidesi Tenzile Erdoğan ile kayınpederi Ahmet Erdoğan\'ın Karacaahmet Mezarlığı\'ndaki kabirlerini ziyaret etti. Emine Erdoğan\'a ziyaret sırasında  kızı Sümeyye ile torunu da eşlik etti. Mezarlık çıkışı vatandaşlarla bir süre sohbet edip hatıra fotoğrafı çektiren Emine Erdoğan, daha sonra mezarlıktan ayrıldı. 

MEZARLIK ZİYARETİNDE CANAN AYBÜKE DE VAR DI
Bu arada, Sümeyye Erdoğan Bayraktar mezarlık ziyaretinde basın mensupları tarafından bebeğiyle ilk defa görüntülendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın 6\'ıncı torunu olan ve 12 Ağustos 2017 doğumlu Canan Aybüke, annesi Sümeyye Erdoğan Bayraktar\'ın kacağında görüntülendi. 

Görüntü Dökümü:
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-Mezarlığa giriş
-Alına güvenlik önlemi
-Emine Erdoğan ve kızı Sümeyye\'nin görüntüsü
-Torunun görüntüsü
-Erdoğan\'ın vatandaşlarla sohbet etmesi
-Fotoğraf çektirmesi
-Mezarlıktan ayrılması
-Genel ve detaylar 


 

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