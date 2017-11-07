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(Ek Bilgi ve Görüntülerle) ŞİLE'DE BATAN GEMİ: 1 KİŞİNİN CESEDİ DAHA BULUNDU

- Kayıp mürettebattan 4'üncü kişinin cesedine ulaşıldı

07 Kasım 2017 16:52

- Kayıp mürettebattan 4\'üncü kişinin cesedine ulaşıldı. Acı haberi Şile Kaymakamı Salih Yüce verdi.

Haber-Kamera: Nurcan KIRCALI - İSTANBUL DHA
Şile açıklarında batan geminin kayıp mürettebatından 4\'üncü kişinin de cesedine ulaşıldı. 
Gemlik\'ten Karadeniz Ereğli\'ye giden demir yüklü \"Bilal Bal\" isimli kuru yük gemisinin batması sonucu Sahil Güvenlik Komutanlığı, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı\'nca başlatılan kayıp mürettebatı arama çalışmaları 7. gününde devam ediyor.
Bugün yapılan çalışmalar sırasında 1 kişinin daha cesedine ulaşıldı. Acı haberi Şile Kaymakamı Salih Yüce verdi.  
Cesedine ulaşılan kişinin ikinci kaptan Cüneyd Yedican olduğu belirtildi. Yedican\'ın cansız bedeni Sahil Güvenlik botuyla Şile Limanı\'na buradan da cenaze aracıyla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Daha önce yapılan aramalarda 3 mürettebatın cansın bedenlerine ulaşılarak çıkarılmıştı. 

Görüntü Dökümü:
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EK GÖRÜNTÜ
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-Bekleyen aileler
-Cenazenin botla kıyıya getirilmesi
-Cenazenin cenaze aracına konulması
-Genel ve detaylar

GEÇİLEN GÖRÜNTÜ
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-Yüce\'nin açıklamaları 

07.11.2017 - 12.40 - Haber Kodu : 171107093

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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