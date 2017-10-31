T24 LogoT24 Logo
Gündem

 (ek bilgi ve görüntülerle)- SAC YÜKLÜ TIR DEVRİLDİ; TEM OTOYOLU TRAFİĞE KAPANDI

Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ-İSTANBUL DHA TEM'de devrilen TIR nedeniyle yolun Ankara istikameti 2 saat trafiğe kapandı

31 Ekim 2017 10:20

Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ-İSTANBUL DHA
TEM\'de devrilen TIR nedeniyle yolun Ankara istikameti 2 saat trafiğe kapandı. Kaza saat 05.15 sıralarında TEM otoyolu Avcılar Mevkii Ankara istikametinde meydana geldi. Ön lastiği patlayan sac yüklü TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kaza nedeniyle TEM otoyolu Ankara istikameti tek taraflı olarak trafiğe kapatıldı.Yaklaşık 2 saat süren çalışmaların ardından yola devrilen sac kaldırılarak yol trafiğe açıldı. Ölen ya da yaralananın olmadığı kaza nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu.

Görüntü Dökümü:
------------
-Olay yeri
-Trafikten görüntü
-Devrilen TIR
-Kaldırma çalışmaları
-Polis ekipleri
-Trafiğin açılması
-Detaylar
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

HaberKamera Ali Kerem BENGİİSTANBUL DHA TEMTIRAnkaraKazaTEMAvcılar Mevkii AnkaraYaklaşıkGörüntü Dökümü OlayTIR Kaldırma

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

AFAD Elazığ depremi için nakdi yardım kampanyası başlattı...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem | Yaşamını yitirenlerin sayısı 39'a yükseldi...

HDP Elazığ heyeti: Gelen yardımlar AKP ilçe başkanları tarafından sadece...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24