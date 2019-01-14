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(Ek bilgi ve görüntülerle) GÖZALTINA ALINAN FERHAT TUNÇ, ADLİYEDE

  Haber-Kamera Enver ALAS-Serpil KIRKESERİSTANBUL, (DHA)  Şarkıcı Ferhat Tunç, hakkında Diyarbakır'da yürütülen bir soruşturma kapsamında Almanya'dan geldiği Atatürk Havalimanı'nda dün gece gözaltına alındı

14 Ocak 2019 13:46

 

Haber-Kamera Enver ALAS-Serpil KIRKESERİSTANBUL, (DHA) 
Şarkıcı Ferhat Tunç, hakkında Diyarbakır\'da yürütülen bir soruşturma kapsamında Almanya\'dan geldiği Atatürk Havalimanı\'nda dün gece gözaltına alındı. Havalimanı emniyet şube müdürlüğündeki işlemlerinin ardından Tunç, bu sabah Bakırköy Adliyesi\'ne getirildi.
Edinilen bilgiye göre, dün gece uçakla Almanya\'dan gelen Ferhat Tunç hakkında, pasaport işlemleri sırasında Diyarbakır\'da yürütülen bir soruşturma kapsamında yakalama kararı olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan Tunç, Atatürk Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü\'ne götürüldü. Tunç, işlemlerinin tamamlanmasının ardından sabah saatlerinde Bakırköy Adliyesi\'ne sevk edildi.

DİYARBAKIR\'DA AÇILAN SORUŞTURMANIN KONUSUNUN NE OLDUĞUNU ÖĞRENMİŞ OLACAĞIZ
Adliyeye getirilen Tunç, Dün Almanya\'dan geldim. Giderken bir sorun yaşamadım. Ama dün gelirken saat 11\'de \'Aranıyorsun\' dediler ve geceyi gözaltında geçirdik. Şimdi buradayız. Diyarbakır\'da açılan soruşturmanın konusunun ne olduğunu öğrenmiş olacağız. Yani avukat arkadaşlarla birlikte öğrenmiş olacağız dedi.  Şarkıcı Tunç, \'twitter\' hesabından Almanya\'dan gelirken \'aranıyorsun\' dediler. Havaalanında gözaltı işlemi yapılıyor paylaşımında bulundu. 

EK GÖRÜNTÜ

-Tunç\'un açıklamaları

Görüntü dökümü
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-Tunç\'un arşiv görüntüleri
 

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