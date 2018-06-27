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(ek bilgi ve görüntülerle geniş haber) EŞİNİ ÖLDÜRÜP İNTİHAR ETTİ 

  Haber: Alper KORKMAZ-Ersan SAN-İSTANBUL DHA Büyükçekmece'de eşini öldüren güvenlik görevlisi intihar etti

27 Haziran 2018 13:53

 

Haber: Alper KORKMAZ-Ersan SAN-İSTANBUL DHA
Büyükçekmece\'de eşini öldüren güvenlik görevlisi intihar etti.
Olay dün gece saatlerinde Büyükçekmece Ekinoba Mahallesi\'ndeki bir sitede meydana geldi. Atatürk Havalimanı\'nda güvenlik görevlisi olduğu öğrenilen Kahraman Öztürk bir süredir ayrı yaşadığı eşi Oya Öztürk ile görüşmek için ağabeyinin evinin önüne geldi. Otomobilde konuştukları sırada Kahraman Öztürk\'ün silahla önce eşini vurduğu sonra da intihar ettiği öğrenildi. Silah seslerini duyan komşuları polise haber verdi. Olay yerine gelen polis Kahraman Öztürk ve Oya Öztürk\'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Cenazeler yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu\'na kaldırıldı. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

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