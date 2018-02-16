(Ek Bilgi ve Görüntülerle) GAZETECİ DENİZ YÜCEL TAHLİYE SONRASI GÖRÜNTÜLENDİ

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL / İstanbul DHA
Tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevi\'nden yaklaşık 1 yıl sonra tahliye edilen Alman \"Die Welt\" gazetesinin Türkiye temsilcisi Deniz Yücel, Beyoğlu\'ndaki evine girişte görüntülenmişti. Evinde yaklaşık 45 dakika kalan Yücel, eşiyle birlikte buradan ayrıldı.
Deniz Yücel ve eşi Dilek Mayatürk Yücel, akşam saatlerinde evlerine geldi. Yücel, gazetecilerin soruları üzerine açıklama yapmayacağını belirtti. Dilek Mayatürk Yücel\'in elinde hikayesi dikkat çeken maydanozun olduğu görüldü.
EVİNDE 45 DAKİKA KALDI
Evinde yaklaşık 45 dakika kalan Deniz Yücel, eşiyle birlikte konsolosluk aracına binerek buradan ayrıldı. Yücel evinden çıkışta da açıklama yapmadı.
Görüntü Dökümü:
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EK GÖRÜNTÜ
-Deniz Yücel\'in eşiyle birlikte evinden çıkışı
-Deniz Yücel\'in konsolosluk aracına binişi
-Genel ve detaylar
GEÇİLEN GÖRÜNTÜ
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-Deniz Yücel ve eşinin evlerine gelişi
-Deniz Yücel\'in görüntüsü
-Eşinin elindeki maydanoz
16.02.2018 - 18.18 - Haber Kodu : 180216177