(ek bilgi ve görüntülerle)- FATİH'TE SU BORUSU PATLADI; ÇOK SAYIDA EVİ SU BASTI

*İçeri dolan su nedeniyle evlerinde mahsur kalan vatandaşları itfaiye kurtardı.

Haber-Kamera: Ersan SAN-İSTANBUL DHA

Fatih\'te patlayan su borusu nedeniyle bazı binaların bodrum katını su bastı. İçeri dolan su nedeniyle evlerinde mahsur kalan vatandaşları itfaiye kurtardı.

Zeyrek Mahallesi Hattat İzzet Sokak\'ta İSKİ\'ye ait ana su borusu saat 14.15 sıralarında patladı. Patlayan su borusu nedeniyle sokak göle döndü. Binaların bodrum katlarını su bastı. Bazı vatandaşlar içeri dolan su nedeniyle evlerinde mahsur kaldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri vatandaşları tahliye etti. Sokağa şerit çekilerek trafiğe kapatıldı. Duruma tepki gösteren vatandaşlar İSKİ\'yi aramalarına rağmen kimsenin gelip suyu kesmediğini iddia etti. Bazı evlerin kapı kilidine kadar su dolduğu görüldü.

Görüntü Dökümü:

-Sokaktaki su

-Binalardan görüntü

-Kapıda bekleyenler

-İtfaiye ekipleri

-Tepki gösteren vatandaşlar

-Su basan bir evin içinden görüntü

-Detaylar

01.04.2018 - 14.56 Haber Kodu : 180401084