(ek bilgi ve görüntülerle)- BEYOĞLU'NDA ŞÜPHELİ VALİZDEN KIYAFET ÇIKTI

Haber-Kamera:Ersan SAN-İSTANBUL DHA

Beyoğlu\'nda bir sokağa bırakılan valiz için olay yerine uzman ekipler geldi. Yapılan incelemede valizin içinde kıyafetler bulundu.

Beyoğlu Dünya Sağlık Sokağı\'nda merdivenlere bırakılan valizi gören sokaktakiler durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis güvenlik şeridi çekerek sokağa yaya ve araç trafiğine kapattı. Olay yerine bomba imha uzmanları geldi. Ekiplerin yaptığı incelemede valizin içinde kıyafetler bulundu. Kapatılan yol da trafiğe açıldı.

Görüntü Dökümü:

-Olay yeri

-Valizden görüntü

-Güvenlik şeridi

-Uzman ekiplerin incelemesi

-Valizi açmaları

-Detaylar