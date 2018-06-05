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(ek bilgi ve görüntülerle) - BASIN EKSPRES YOLU'NDA BAKIR YÜKLÜ TIR DEVRİLDİ; 2 ŞERİT TRAFİĞE KAPANDI 

  *Yaklaşık 2 saat süren çalışmaların ardından TIR, vinç yardımıyla olay yerinden kaldırıldı

05 Haziran 2018 16:51

 

*Yaklaşık 2 saat süren çalışmaların ardından TIR, vinç yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. 

- OLUŞAN TRAFİK HAVADAN DA GÖRÜNTÜLENDİ

Haber-Kamera: Ersan SAN-İSTANBUL DHA
TEM bağlantı yolunda bakır yüklü TIR devrildi. 2 şeridin trafiğe kapandığı kaza nedeniyle bölgede trafikte yoğunluk yaşandı. Olay yeri ve oluşan trafik havadan da görüntülendi
Kaza saat 11.00 sıralarında TEM bağlantı Basın Ekspres yolu Başakşehir istikametinde meydana geldi. Sürücüsü Tarık Aydın\'ın direksiyon hakimiyetini kaybettiği 41RR 480 plakalı bakır yüklü TIR devrildi. Kaza nedeniyle 2 şerit trafiğe kapandı. TIR\'dan yola dökülen mazot nedeniyle polis çevrede önlem aldı. Bölgede trafik yoğunluğu yaşandı. Yaklaşık 2 saat süren çalışmaların ardından TIR, vinç yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. 

Görüntü Dökümü:
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-EK GÖRÜNTÜ
-Çalışmalardan görüntü
-TIR\'ın kaldırılması
-Detaylar

GEÇİLEN GÖRÜNTÜ
-Havadan görüntü
AKTÜEL GÖRÜNTÜ
-TIR\'dan görüntü
-Yola dökülen mazot
-Polisi önlemi 
-Trafikten görüntü
-Devrilen TIR
-Yoldan görüntü
-Detaylar 

05.06.2018 -11.33  Haber Kodu : 180605054
05.06.2018 - 11.21 Haber Kodu : 180605050
05.06.2018 - 11.33 Haber Kodu : 180605054
05.06.2018 - 11.56 Haber Kodu : 180605058 (HAVADAN)
05.06.2018 - 12.40 Haber Kodu : 180605068_

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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