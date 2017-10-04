(Ek bilgi ve fotoğraflarla yeniden) - Başakşehir'in yeni belediye başkanı Yasin Kartoğlu

Enver ALAS/İSTANBUL, (DHA) BAŞAKŞEHİR Belediye Başkanlığı\'na AK Parti\'nin adayı Başakşehir Başkan Yardımcısı Yasin Kartoğlu seçildi.

Başakşehir Belediye Meclisi, İBB Başkanlığı\'na seçilen Mevlüt Uysal\'dan boşalan Başakşehir Belediye Başkanlığı için seçimini yaptı. AK Parti\'nin adayı olan Başakşehir Belediye Başkan Yardımcısı Yasin Kartoğlu Başakşehir\'in yeni başkanı oldu. Yasin Kartoğlu üçüncü turda 25 oy, Cumhuriyet Halk Partisi(CHP)\'nin adayı Abdulhadi Akmugan ise 12 oy aldı.

Başakşehir Belediye Başkanlığı için AK Parti, Başakşehir Belediyesi Başkan Yardımcısı Yasin Kartoğlu\'nu, CHP ise Başakşehir ve İBB Belediye Meclis Üyesi Abdulhadi Akmugan\'ı aday gösterdi. Seçim gündemiyle toplanan oturumu, Belediye Meclis Başkan Vekili Cüneyt Yılmaz yönetti. Yılmaz, oylama hakkında bilgilendirme yaptı. Ardından adaylar oylama öncesi birer konuşma yaptı.

İLK İKİ TURDA 3\'DE 2 ÇOĞUNLUK ÇIKMADI



Konuşmaların ardından yapılan oylamada ilk iki turda adaylardan 3\'de 2 çoğunluğa ulaşan olmadı. Her iki turda da adaylardan Yasin Kartoğlu 25, Abdulhadi Akmugan ise 12 oy aldı.

BAŞKAN ÜÇÜNCÜ TURDA SEÇİLDİ



Üçüncü tur oylamada ise yine 25 oy alan Kartoğlu, Başakşehir\'in yeni Belediye Başkanı seçildi.

YENİ BAŞKANIN TEŞEKKÜR KONUŞMASI



Yeni Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, yaptığı teşekkür konuşmasında, böyle bir makama seçilmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Kartoğlu, \"Görevimi sorumluluk bilinciyle ve layıkıyla yerine getireceğimden kimsenin kuşkusu olmasın\" dedi.

\"TÜM PARTİLERDEN MECLİS ÜYESİ ARKADAŞLARIMIZIN DESTEĞİYLE EL ELE VERECEĞİZ\"



İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olan Başkan Mevlüt Uysal\'a Başakşehir\'e verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür eden Kartoğlu, \"Şimdi bir bayrak değişimi yaşıyoruz. Eski dönemden güç alarak, yeni bir döneme başlıyoruz. Her zaman olduğu gibi çok çalışacağız. Hep birlikte uyum içerisinde sadece Türkiye\'nin vitrin İlçesi haline getirdiğimiz Başakşehir\'i geleceğe taşımak için çalışmaya devam edeceğiz. Başta hükümetimiz, Büyükşehir Belediyemiz ve tüm partilerden meclis üyesi arkadaşlarımızın desteğiyle el ele vererek Başakşehir\'i hemşerilerimizin daha keyifle yaşayacakları bir yer haline getirmek için gayret göstereceğiz\" diye konuştu.

Tebrikleri kabul eden Yasin Kartoğlu, seçim sonuçlarının ardından bütün belediye meclisi üyelerle birlikte toplu hatıra fotoğrafı çektirdi

YASİN KARTOĞLU KİMDİR?



Malatyalı bir ailenin oğlu olarak 1977 yılında İstanbul\'da doğdu. İlk ve orta öğrenimini İstanbul Küçükçekmece\'de tamamladı. İnönü Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi\'nden mezun olan Yasin Kartoğlu, siyasi hayatına Ak Parti Küçükçekmece Gençlik Kolları kurucu üyeliği ile başladı. 2003-2008 Yılları arasında Ak Parti Küçükçekmece İlçe Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı görevlerinde bulundu.



2009 Yerel seçimlerinde Ak Parti Başakşehir Belediyesi Meclis Üyeliği\'ne seçilen Kartoğlu, aynı dönemde Başakşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal\'ın ekibinde de yer alarak, Başkan Yardımcılığı görevini üstlendi. İstanbul\'un en genç belediye başkanı olan Yasin Kartoğlu evli ve 2 çocuk babası.

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