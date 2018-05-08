ek bilgi ve fotoğraflarla// İstanbul'da 1.2 milyon liralık gasp

Alper KORKMAZ / İSTANBUL,(DHA)

BAHÇELİEVLER\'DE kuyumcu kuryesinden 1.2 milyon TL çalan gaspçılar, bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde kurye aracından parayı alan gaspçılar havaya ateş açarak olay yerinden kaçıyor.

Kuyumcukent\'ten çıkan kurye aracının soyulmasına ait görüntüler ortaya çıktı. Gasp anında otomobiliyle ilerleyen bir vatandaş o anları cep telefonu ile kaydetti. Görüntülerde eli silahlı gaspçılar kurye aracındakileri silahla tehdit ediyor. Araçta bulunan 1.2 milyon TL\'yi çalan gaspçılardan biri çalışır halde bekleyen motosikletin arkasına biniyor bir diğer gaspçı ise lüks otomobile binerek kaçıyor. Bu sırada motosiklete binen gaspçı havaya ateş ediyor. Polis her yerde kaçan zanlıları arıyor.

(fotoğraflı)