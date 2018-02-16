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Ek Bilgi ve Fotoğraflarla// Gazeteci Deniz Yücel tahliye sonrası görüntülendi

Zeki GÜNAL-Can EROK/İSTANBUL, (DHA)- TUTUKLU bulunduğu Silivri Cezaevi'nden yaklaşık 1 yıl sonra tahliye edilen Alman "Die Welt" gazetesinin Türkiye temsilcisi Deniz Yücel, Beşiktaş'taki evine girişte görüntülenmişti

16 Şubat 2018 22:24

Zeki GÜNAL-Can EROK/İSTANBUL, (DHA)- TUTUKLU bulunduğu Silivri Cezaevi\'nden yaklaşık 1 yıl sonra tahliye edilen Alman \"Die Welt\" gazetesinin Türkiye temsilcisi Deniz Yücel, Beşiktaş\'taki evine girişte görüntülenmişti. Evinde yaklaşık 45 dakika kalan Yücel, eşiyle birlikte buradan ayrıldı. 
Deniz Yücel ve eşi Dilek Mayatürk Yücel, akşam saatlerinde evlerine geldi. Yücel, gazetecilerin soruları üzerine açıklama yapmayacağını belirtti. Dilek Mayatürk Yücel\'in elinde hikayesi dikkat çeken maydanozun olduğu görüldü.

EVİNDE 45 DAKİKA KALDI
Evinde yaklaşık 45 dakika kalan Deniz Yücel, eşiyle birlikte konsolosluk aracına binerek buradan ayrıldı. Yücel evinden çıkışta da açıklama yapmadı. 

FOTOĞRAF

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