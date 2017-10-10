(Ek bilgi ve fotoğraflarla) - Tuvalet sırası kavgasında 1 ölü

Ersan SAN/ İSTANBUL, (DHA) BAŞAKŞEHİ\'R\'de yabancı uyruklu 9 kişinin kaldığı evde tuvalet sırası nedeniyle çıktığı belirtilen kavgada 1 kişi öldü.
Olay Başakşehir\'deki 5 katlı binanın 5. katında bulunan bir dairede gerçekleşti. Afganistan uyruklu 9 kişinin kaldığı evde tuvalet sırası nedeniyle çıktığı belirtilen tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada 26 yaşındaki Samir Azizi boğazından bıçaklanarak öldürüldü. Azizi\'yi bıçakladığı belirtilen Davut Bişğhor kaçarak kayıplara karıştı. Azizi\'nin cesedi incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
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