(Ek bilgi ve fotoğraflarla) - Şile'de batan gemi : 1 kişinin daha cesedi bulundu

Nurcan KIRCALI/İSTANBUL, (DHA) ŞİLE açıklarında batan geminin kayıp mürettebatından 4\'üncü kişinin de cesedine ulaşıldı.

Gemlik\'ten Karadeniz Ereğli\'ye giden demir yüklü \"Bilal Bal\" isimli kuru yük gemisinin batması sonucu Sahil Güvenlik Komutanlığı, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı\'nca başlatılan kayıp mürettebatı arama çalışmaları 7. gününde devam ediyor.

Bugün yapılan çalışmalar sırasında 1 kişinin daha cesedine ulaşıldı. Acı haberi Şile Kaymakamı Salih Yüce verdi.

Cesedine ulaşılan kişinin ikinci kaptan Cüneyd Yedican olduğu belirtildi. Yedican\'ın cansız bedeni Sahil Güvenlik botuyla Şile Limanı\'na buradan da cenaze aracıyla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Daha önce yapılan aramalarda 3 mürettebatın cansın bedenlerine ulaşılarak çıkarılmıştı.

(FOTOĞRAF)