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(ek bilgi ve fotoğraflarla) - İBB'de başkanlık seçimi için oy verme işlemi başladı

Gülseli KENARLI -  Güven USTA / İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL  Büyükşehir Belediyesi'nde (İBB) başkanlık seçimi başladı

28 Eylül 2017 20:05

Gülseli KENARLI -  Güven USTA / İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL  Büyükşehir Belediyesi\'nde (İBB) başkanlık seçimi başladı. İBB Meclisine, Meclis 1. Başkan Vekili Ahmet Selamet başkanlık ediyor.  Oy verme işleminin öncesinde CHP adayı Ekrem İmamoğlu ve AK Parti adayı Mevlüt Uysal birer konuşma yaptı. Konuşmaların ardından meclis başkanı Selamet, seçimin nasıl yapılacağına dair üyelere bilgi verdi. Selamet, yasa ve mevzuat gereği, bir zarf ve pusula verileceğini ve belirtilen usule göre, pusulaya oy verilecek adayının isminin el yazısıyla yazılması gerektiğini söyledi. 
Ardından söz alan İBB Meclisi CHP Grup Başkanvekili Ertuğrul Gülsever kürsüye gelerek, el yazısıyla değil pusulalarının basılı olarak gelip, adayların yanına mühür ya da çarpı işareti konulabilmesini talep etti.
Meclis Başkanı Selamet, mevzuatı hatırlatarak, Belediye Kanununa göre, pusulada el yazısının yazılarak oy kullanılması gerektiğini belirtti. Ardından oy verme işlemleri başladı. Oy verme işleminde üyelerin isimleri tek tek okundu. 

(FOTOĞRAF)

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