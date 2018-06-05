ek bilgi ve fotoğraflar // Esenyurt'ta hareketlilik

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Ersan SAN-İSTANBUL,(DHA) ESENYURT'TA bir inşaatın bahçesinde bulunan sanayi tüpü nedeniyle polis çevrede geniş güvenlik önlemi aldı

05 Haziran 2018 14:11

Ersan SAN-İSTANBUL,(DHA)
ESENYURT\'TA bir inşaatın bahçesinde bulunan sanayi tüpü nedeniyle polis çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.
Esenyurt Yaşar Kemal Caddesi üzerinde bulunan bir inşaatta çalışanlar bahçede sanayi tüpü görünce polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik şeridi çekerek önlem aldı. Yaşar Kemal Caddesi ve bağlı sokakların tamamı yaya ve araç trafiğine kapatıldı. Olay yerine gelen bomba imha uzmanı polis, tüp ve çevresinde yaptığı incelemede şüpheli bir duruma rastlamayınca tüpü alarak olay yerinden ayrıldı. Kapatılan yollar da yeniden trafiğe açıldı.  

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