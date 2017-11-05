(Ek bilgi ve fotoğraflar) - Bostancı'da midibüs devrildi 3 ölü, 17 yaralı

DÜĞÜNDE OYNARKEN SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Bostancı\'da meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Birol Karaca\'nın (30) düğünde oynarken çekilen son görüntüleri ortaya çıktı. Bu sabah saatlerinde Balıkesir\'deki düğünden dönen midibüsün yaptığı kazada Birol Karaca (30) ve eşi Nejla Karaca (28) ile Osman Süt (5) hayatını kaybetti. Birol Karaca\'nın katıldığı düğünde, çocuklarla oynarken çekilen son görüntüsü de de cep telefonu tarafından görüntülendi. Öte yandan hayatını kaybeden 5 yaşındaki Osman Süt\'ün gelin ile çekilen fotoğrafı ile kazada yaralananların çekilen son karesi de fotoğrafa yansıdı.

Ramazan EĞRİ/İSTANBUL, (DHA)

(FOTOĞRAF)