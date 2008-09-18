Ejderhaların ateşine teslim olduk

Geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükselerek tarih yazan Fenerbahçe, 2008-2009 sezonunda 6. macerasına başladığı sezona mağlubiyetle giriş yaptı. Portekiz ile nam salan fado-fiesta-futbol üç 'F'sinin futbol kısmına Fenerbahçe'nin 'F'sini yazdırmak isteyen sarı lacivertliler hayal kırıklığına uğradı...







Geçen sezonun Zico’lu ‘Avrupa fatihi’, bu sezona kötü başladı. ‘Dede’nin öğrencileri, ilk 13 dakikada iki farklı geriye düştükleri maçta önce oyunda dengeyi kurdu, sonra da golü bularak ‘Sevilla maçı’nı akıllara getirdi ama sadece o kadar. Sarı-Lacivertlilerde en çok çabalayan Güiza’ydı, ‘Şeref sayısı’ da onun ayağından geldi



G Grubu'ndaki ilk maçında Portekiz'in Porto takımı ile deplasmanda karşılaşan sarı-lacivertliler sahadan 3-1 yenik ayrıldı. Dragao Stadı'ndaki maçın ilk bölümünde ev sahibi ekip uzaktan şutlarla etkili olmaya çalıştı. Baskıyı kıramayan Fenerbahçe, 11. dakikada Lisandro Lopez ve 14. dakikada Lucho Gonzalez'in gollerine engel olamayınca bir anda 2-0 geriye düştü.







Gollerden sonra topa daha çok sahip olmaya başlayan temsilcimiz, 30. dakikada rakip kalede yarattığı ilk tehlikede Güiza'nın golüyle farkı 1'e indirdi. İlk yarı atılan bu gollerle sona ererken, teknik direktör Luis Aragones ikinci yarıya Selçuk'un yerine Josico'yu alarak başladı.

İkinci yarının ilk tehlikesinde Mariano Gonzalez, Porto adına 3. gol şansını değerlendiremezken, ikinci yarıda oyuna alınan Josico 7 dakika sonra sakatlanarak yerini Burak'a bıraktı.

Orta alan mücadelesi şeklinde geçen devrenin sonlarına doğru rakip yarı alanda daha çok görünen Fenerbahçe, 85. dakikada Güiza ile net bir fırsattan yararlanamadı. Son bölümlerde artan tempoda gol bulan taraf ise ev sahibi oldu. Uzatma anlarında Lino'nun golü takımına 3-1'lik galibiyeti getirirken, Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne puansız başlamış oldu. Porto ise, 7 yıl aradan sonra Şampiyonlar Ligi'ne ilk kez 3 puanla 'merhaba' dedi.

Sarı-lacivertliler G Grubu'ndaki ikinci maçını 30 Eylül'de İstanbul'da Dinamo Kiev ile oynayacak.

PORTO: 3 - FENERBAHÇE: 1



Stat: Dragao

Hakemler: Bertrand Layec xxx, David Benech xxx, Michael Annonier xxx (Fransa)

FC Porto: Helton xx, Benitez xx, Rolando xx, Alves xx, Sapunaru xx, Meireles xx (Dk. 66 Costa xx), Fernando xx, Lucho xxx, Rodriguez xxx (Dk.89 Lino), Mariano xx (Dk. 60 Hulk xx), Lisandro xxx

Fenerbahçe: Volkan xx, Gökhan xx, Yasin x, Lugano xx, Roberto Carlos xx, Emre x, Selçuk xx (Dk. 45 Josico),(Dk. 53 Burak Yılmaz x), Maldonado xx, Uğur xxx (Dk. 76 Kazım), Alex xx, Güiza xxx

Goller: Dk. 12 Lisandro, Dk. 13 Lucho, Dk. 90 Lino (FC Porto), Dk. 30 Güiza (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Dk. 54 Sapunaru (FC Porto), Dk 70 Lugano, Dk. 73 Güiza (Fenerbahçe)

Maçtan dakikalar

11. dakikada Meireles'in cezasahasına ortasında Roberto Carlos ve Yasin'in arasından çıkmayı başaran Lisandro tek vuruşta topu ağlara gönderdi ve FC Porto'yu 1-0 öne geçirdi.

13. dakikada Rodriguez'in sol kanatta çizgiye kadar inerek yaptığı ortada cezasahasının içinde topa gelişine vuran Lucho skoru 2-0'a getiren golü attı.

25. dakikada Yasin hatasıyla kaleci Volkan ile karşı karşıya kalan Lisandro, aşırtma vuruşunda topu auta gönderdi.



30. dakikada sol kanattan etkili gelen Fenerbahçe'de Uğur Boral'ın ortasında Alex'in kale önünde vurduğu kafada top kaleci Helton'dan döndü. Pozisyona yakın olan Güiza kaleciden dönen topu tamamlayarak, farkı 1'e indiren golü attı.

48. dakikada Fenerbahçe ceza sahası içinde Yasin'in büyük hatasında topla buluşan Mariano yerden sert vurduğu topu auta gönderdi.

59. dakikada Emre'nin kaybettiği topta ceza sahası dışından Lucho'nun sert vurduğu top direğin üzerinden auta gitti.

67. dakikada Fenerbahçe'nin sol kanattan geliştirdiği atakta Roberto Carlos'un kaleye ortasında top kaleye doğru giderek tehlike yarattı ancak auta çıktı.

71. dakikada Fenerbahçe ceza sahasının sol dışından Porto adına kullanılan serbest vuruşta Alves'in direk kaleye sert şutunda Volkan, topu yumruklayarak kornere attı.



85. dakikada soldan Roberto Carlos'un sert ortasında Güiza'nın vuruşunda top az farkla auta gitti.



87. dakikada kaleci Volkan'ın öne çıkmasını iyi değerlendiren Lisandro hemen topa vurdu ama auta gönderdi.

Karşılaşmanın son dakikasında oyuna giren Lino, sağ kanatta Lugano'nun kaybettiği topu alan Mariano'nun yerden ortasında topu ağlara gönderdi.