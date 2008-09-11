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Spor

Ejderhalar Fenerbahçe'yi bekliyor

Portekiz basını, Şampiyonlar Ligi'nde G grubunda 17 Eylül çarşamba günü oynanacak maçta Porto kulübünün 40 bin taraftar beklediğini yazdı.

11 Eylül 2008 03:00

Portekiz basını, Şampiyonlar Ligi'nde G grubunda 17 Eylül çarşamba günü oynanacak Porto-Fenerbahçe maçında Porto kulübünün 40 bin taraftar beklediğini yazdı.

"Ejderhalar" lakaplı Porto'nun Ejderha Stadyumu'nda (Estadio do Dragao) oynanacak maçla ilgili bilet satışlarına hafta başından itibaren başlanırken, Fenerbahçe taraftarları için her rakip takıma olduğu gibi 2500 bilet ayrıldığı bildirildi.

Öte yandan, Porto'nun önemli futbolcularından olan Arjantinli ofansif orta saha oyuncusu Mariano Gonzalez'in sakatlığının sona erdiği ve takımla antrenmanlara başladığı belirtildi. Gonzalez'in Fenerbahçe karşısında ilk 11'de forma girme olasılığını yüksek gösteren Portekiz basını, teknik direktör Jesualdo Ferreira'nın Fenerbahçe karşısında 4-3-3 sistemini oynatacağını düşünüyor.

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