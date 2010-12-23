-EİT'TE EKONOMİK İŞBİRLİĞİNE VURGU İSTANBUL (A.A) - 23.12.2010 - Ekonomik İşbirliği Teşkilatı'nın (EİT) 11. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi sonunda yayımlanan İstanbul Bildirisinde, teşkilat ülkelerinin ekonomik açıdan daha sıkı bir işbirliğine gitmesine yönelik tedbirler ve girişimler yer aldı. Bildiride, katılımcı devlet ve hükümet başkanlarının İstanbul'da bir araya gelerek önemli küresel ve bölgesel konuları ele aldıkları, ayrıca EİT'nin geldiği noktayı değerlendirdikleri kaydedildi. İzmir anlaşmasında yer alan hedef ve amaçlara ulaşmanın öneminin vurgulandığı bildiride, üye ülkeler arasında daha gelişmiş bir ekonomik işbirliği, artan hayat standardı ve refah ile sürdürülebilir kalkınmanın gerçekleştirilmesinin gereğine işaret edildi. Bildiride, EİT bölgesindeki mevcut çatışma ve sorunların barış, istikrar ve güvenliğe verdiği zarara değinilerek, bu nedenle söz konusu çatışmaların çözümlenmesi için toprak bütünlüğü ve uluslararası hukuk çerçevesinde artan bir çaba içinde bulunulması gerektiği belirtildi. Küresel ekonomik krizin bölgedeki ekonomik gelişmeyi olumsuz yönde etkilediğinin kaydedildiği bildiride, krizin etkilerinin hafifletilmesi için birlikte çalışma kararı alındı. EİT 2015 Vizyon Belgesinde yer alan Serbest Ticaret Alanı oluşturulması hedefine değinilen bildiride, bu hedefin gerçekleştirilmesinin EİT bölgesine refah ve sürdürülebilir bir kalkınma getireceği ifade edildi. İstanbul Bildirisinde, enerji güvenliğinin sağlanmasının önemine ve bu konuda yakın işbirliği yapılmasının gereğine dikkat çekilerek, iklim değişikliği ve gıda güvenliği gibi küresel sorunlara da değinildi. Bölgedeki altyapının, özellikle ulaştırma ve iletişim ağlarının olduğu alanlarda geliştirilmesi gerektiği bildirildi. EİT bünyesinde oluşturulan ve imzaya açılan anlaşmalara henüz taraf olmayan üye ülkelere, bu anlaşmalara katılma çağrısı yapılarak, bu anlaşmaların EİT'nin amaç ve hedeflerine ulaşmada önemli olduğu belirtildi. -YENİ PROJE VE GİRİŞİMLER- Bildiride, ayrıca teşkilatı daha güçlü kılmak için gerçekleştirilmesi öngörülen bazı proje ve girişimlere yer verildi. Bu çerçevede üyelerin öncelikle 2015 Vizyon Belgesini gerçekleştirmeye yönelik taahhütleri tekrarlandı. Serbest Ticaret Bölgesi oluşturulması için gerekli olan Serbest Ticaret Anlaşması'nın (ECOTA) bütün üyelerce imzalanmasının önemine işaret edilerek, bu nedenle anlaşmaya imza atmayan ülkelere anlaşmaya taraf olarak, gümrük tarifelerini bölge için kaldırma ve ticareti kolaylaştırma çağrısında bulunuldu. Bildiride üye ülkeler arasındaki ticaretin önemine değinilerek, bu çerçevede serbest ticareti engelleyecek teknik engeller ve kısıtlamaların kaldırılması gereğine işaret edildi. EİT Ticaret ve Gelişim Bankası'nın üyelere destek amacıyla uygulamaya koyduğu mali araçlardan övgüyle bahsedilen bildiride, bankanın rolünün daha da artırılması ve bankaya dahil olmayan ülkelerin üye olmasının önemi kaydedildi. Bildirinin önemli bir bölümü belgedeki ulaşım ağlarının artırılmasının önemine ayrıldı. Bu çerçevede Transit Taşımacılık Çerçeve Anlaşması'nın (TTFA) uygulanmasında önceliğin uluslararası ticaretin geliştirilmesi ve yol taşımacılığına verilmesinin önerildiği bildiride, çok sayıda demiryolu hattının inşası projelerine de yer verildi. 2010 yılının Ağustos ayında İslamabad-Tahran-İstanbul hattında başlatılan yük treni projesinin başarısına dikkat çekilerek, böyle bir hattın İstanbul-Almatı arasında da 2011 yılında uygulanacağı bildirildi. Çin'i Kırgızistan-Tacikistan-Afganistan-İran-Türkiye hattı üzerinden Avrupa'ya bağlayacak olan demiryolu hattının inşa edilmesinin bölgedeki ulaştırma hatlarının çeşitlenmesi açısından yararlı olduğu belirtilen bildiride, buna bağlı olarak bazı başka yan hatların inşası da memnuniyetle karşılandı. Bildiride, bölge ülkelerinin dahil olduğu çok sayıda demiryolu hatları sıralanarak, bunların gerek ekonominin gerekse tarihi İpek Yolu'nun canlandırılması için önemi vurgulandı. -AFGANİSTAN VE GAZZE- Büyük bölümü ekonomik hususlar içeren bildiride, Afganistan'ın yeniden kalkınmasına verilen öneme ve bunda EİT'nin rolüne değinilerek, özellikle Türkiye, Azerbaycan, İran ve Pakistan'ın bu ülkeye yaptığı katkılardan övgüyle bahsedildi. Kabil Sürecine ve diğer bazı Afganistan konulu uluslararası girişimlere destek verilen bildiride, EİT'nin BM ve diğer bazı uluslararası örgütle ilişkilerini geliştirmesi tavsiye edildi. Bildiride ayrıca, Gazze'de ekonomik açıdan zor koşullarda bulunan Filistin halkına karşı duyulan dayanışma duyguları dile getirildi. EİT bölgesinin doğal felaketlere açık bir bölge olduğunun hatırlatıldığı bildiride, bu alanda da işbirliğine gidilmesi ve bazı mekanizmalar oluşturulması gerektiği kaydedildi. Türkiye'nin EİT 2015 Vizyon belgesinin takip edilmesi için Akil Adamlar Grubu kurulması önerisinin kabul edildiği bildiride, bu belgenin hayata geçirilmesinin teşkilatı daha etkili ve görünür kılacağı ifade edildi. Bildiride taraflar terörle mücadelenin önemine dikkati çekerek, bu çerçevede barış ve huzura en büyük tehdit olan her türlü terörü kınadıklarını vurguladılar. Dönem başkanlığı sırasında Türkiye'ye başarılar dilenen bildiride, bir sonraki EİT devlet ve hükümet başkanları zirvesinin 2012 yılında o dönemin başkanlığını devralacak olan Azerbaycan'da yapılmasının kararlaştırıldığı da belirtildi.