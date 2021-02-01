Eintracht Frankfurt, Ali Akman'ı kadrosuna kattığını açıkladı

Alman kulübü, sözleşmesi sezon sonunda bitecek Ali için Bursaspor’a bonservis bedeli ödemeyecek.

Eintracht Frankfurt Futbol Direktörü Fredi Bobic'ten açıklama: "Türk futbolunun en büyük yeteneklerinden birini kadromuza katmayı başardık. Ali Akman, önümüzdeki birkaç yılı onun üzerinden inşa etmek ve geliştirmek istediğimiz bir oyuncu."