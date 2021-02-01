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Spor

Eintracht Frankfurt, Ali Akman'ı kadrosuna kattığını açıkladı

01 Şubat 2021 14:38

Bundesliga ekiplerinden Eintracht Frankfurt, Bursaspor'dan Ali Akman'ı kadrosuna kattığını açıkladı. 

Alman kulübü, sözleşmesi sezon sonunda bitecek Ali için Bursaspor’a bonservis bedeli ödemeyecek.

Eintracht Frankfurt Futbol Direktörü Fredi Bobic'ten açıklama: "Türk futbolunun en büyük yeteneklerinden birini kadromuza katmayı başardık. Ali Akman, önümüzdeki birkaç yılı onun üzerinden inşa etmek ve geliştirmek istediğimiz bir oyuncu."
 
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