Eintracht Frankfurt, Ali Akman'ı kadrosuna kattığını açıkladı
01 Şubat 2021 14:38
Bundesliga ekiplerinden Eintracht Frankfurt, Bursaspor'dan Ali Akman'ı kadrosuna kattığını açıkladı.
Alman kulübü, sözleşmesi sezon sonunda bitecek Ali için Bursaspor’a bonservis bedeli ödemeyecek.
Eintracht Frankfurt Futbol Direktörü Fredi Bobic'ten açıklama: "Türk futbolunun en büyük yeteneklerinden birini kadromuza katmayı başardık. Ali Akman, önümüzdeki birkaç yılı onun üzerinden inşa etmek ve geliştirmek istediğimiz bir oyuncu."