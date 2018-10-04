Einstein'ın Tanrı'nın varlığını reddettiği mektubu açık artırmaya çıkıyor

Nobel Ödülü sahibi ünlü fizikçi Albert Einstein'ın ölümünden bir yıl önce yazdığı ve Tanrı'nın varlığını ile dini açıkça reddettiği mektubu Aralık'ta ikinci kez açık artırmaya çıkarılacak.

Einstein, 1954'te Yahudi filozof Eric Gutkind'e yazdığı mektupta, "Tanrı sözcüğü bana göre insanın güçsüzlüğünün ifadesi ve ürünü olmaktan başka bir şey değil. İncil, saygı duyulması gereken ancak ilkel ve oldukça çocuksu bir efsaneler yumağı" diyor.

2008'deki bir açık artırmada 404 bin dolara satılan mektup, o dönemde büyük tartışma yaratmıştı.

2012'de müzayede sitesi eBay'da 3 milyon dolar başlangıç fiyatıyla satışa çıkarılan 'Tanrı mektubu'na alıcı çıkmadı.

Müzayede şirketi Christie's yetkilileri, New York'taki açık artırmada mektubun bir buçuk milyon dolara satılmasını beklediklerini söyledi.

Denis Brian'ın 'Einstein: Bir Yaşam' adlı kitabında izafiyet kuramının sahibi fizikçinin çocukluğunda koyu bir Yahudi olduğu belirtilerek, "Okula gidip gelirken, ezberlediği ilahileri okurdu" deniyor.

Kitaba göre Einstein, 13 yaşına geldiğinde yüksek matematik ve felseye ilgi duymaya başladı, "yalanlarla kandırıldığını hissetmeye başlayarak" dini düşüncelerinden uzaklaştı.

Eugene Mallove, 1985'te Washington Post gazetesinde yayımlanan makalesinde, Einstein'in hayatının hiçbir döneminde ateist olmadığını söylüyor.

Mallove'a göre Einstein evrenin arkasında, 'doğa kanunları arasındaki uyuma hayranlığı yansıtan ve insanların sistematik düşünce ve davranışlarıyla kıyaslanamayacak kadar üstün bir "kozmik akıl" olduğuna inanıyordu.