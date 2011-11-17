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Dünya

Einstein'ın beyin parçaları sergilenecek

Albert Einstein'ın beyninin bazı parçaları, Philadelphia'da bir tıp müzesinde sergilenecek.

17 Kasım 2011 02:00

T24 - Albert Einstein'ın beyninin bazı parçaları, Philadelphia'da bir tıp müzesinde sergilenecek.

Lucy Rorke-Adams, Einstein'ın beyninden 46 gri madde kesitini, "Mutter Tıp Fakültesi Müzesi"ne bağışladı. 



Philadelphia Çocuk Hastanesinde 42 yıl nöropatoloji uzmanı olarak çalışan 82 yaşındaki bağışçı, beyin parçalarını güvenli bir şekilde korunması için müzeye bağışladığını söyledi.

1970'lerin ortalarında, beyin örneklerini bir meslektaşından alan Rorke-Adams, Einstein'ın beyninin, onun yaşındaki bir insana kıyasla "daha genç" göründüğünü belirtti. 

Rorke-Adams'a beyin kesitlerini veren kişinin de beyin örneklerini hazırlayan bir doktorun dul eşi olduğu kaydedildi.

Albert Einstein, 1955 yılında 76 yaşında ölmüştü.

20. yüzyılın en önemli fizikçisi olan Einstein'ın beyni, ölümünden sonra otopsinin yapıldığı Princeton Üniversitesi Tıp Merkezi'nde korunuyor.



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