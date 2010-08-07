-EINHORN: İRAN'IN KOMŞULARIYLA TİCARETİ SÜRMELİ WASHINGTON (A.A) - 07.08.2010 - ABD Dışişleri Bakanlığında nükleer silahların yayılmasının önlenmesi ve silahların kontrolü konusunda özel danışman olarak görev yapan Robert Einhorn, İran'a yaptırımlar konusunda BM Güvenlik Konseyi'nin kararı ve alınan ulusal tedbirlerin hedefinin, İran'a "tam bir ambargo" uygulanması olmadığını belirterek, "İran ile komşuları arasında yasal ticaret devam edebilir ve etmeli" dedi. ABD Hazine Bakanlığı, özel danışman Einhorn ve ABD Hazine Bakanlığı'nın terör finansmanı ve mali suçlardan sorumlu müsteşar yardımcısı Daniel Glaser'ın hafta içinde Tokyo'yu ziyaretleri sırasında ABD'nin Tokyo Büyükelçiliği'nde düzenledikleri basın toplantısının dökümünü yayımladı. Buna göre Einhorn, toplantıda bir gazetecinin, "Türk şirketlerin İran'a petrol ürünleri satmaya başladığı, İran ile Dubai üzerinden yapılan ticaretin bir kısmının Türk limanlarından yapılmasına çalışılacağı" yönündeki haberleri hatırlatarak, "Bu tür çabaların İran'a karşı yaptırımlara etkisini nasıl görüyorsunuz?" şeklinde bir soru sorması üzerine şunları kaydetti: "İran'ın komşularının, İran ile çeşitli türlerde ticaretinin olduğu açık ve BM Güvenlik Konseyi kararı ile ulusal tedbirlerin hedefi, İran'a tam bir ambargo uygulanması değil. İran ile komşuları arasında yasal ticaret sürebilir ve sürmeli, ancak BM Güvenlik Konseyi'nin kararında, İran'a büyük kategorilerde silahların gitmesini engelleyen, İran'dan silah transferini ve bunun yanında geniş çapta yasadışı faaliyeti yasaklayan kesin hükümler var. İran'ın tüm komşularını, kararları içtenlikle uygulamaları için teşvik edeceğiz, ancak onları, İran'a tam bir ambargo uygulamaya zorlamayacağız".