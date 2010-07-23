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Dünya

EİLAND: "MAVİ MARMARA OLAYI ÖNLENEBİLİRDİ" TEL AVİV (A.A)

23 Temmuz 2010 18:48

-EİLAND: "MAVİ MARMARA OLAYI ÖNLENEBİLİRDİ" TEL AVİV (A.A) - 23.07.2010 - İsrail'in 31 Mayısta Mavi Marmara gemisine düzenlediği operasyonla ilgili ilk soruşturmayı yapan komisyonun başındaki eski General Giora Eiland, "Mavi Marmara olayının, siyasi bazı çabalarla önlenebileceğini" düşündüğünü söyledi.  İsrail radyosuna konuşan Eiland, "filonun hareketinden üç ay önce, eylemin gerçekleşmesini önleyecek birçok hareket tarzı mevcuttu" dedi. Eiland, "İsrail, Türk gemileri olayından önce Gazze ile geçiş noktalarını açabilirdi" dedi. Şimdi İsrail'in Gazze'ye yönelik ablukayı hafiflettiğini belirten Eiland, bunun gemi olayından sonra gelen uluslararası baskılardan kaynaklandığını ifade etti.  Giora Eiland, İsrail'in, Türkiye'de "siyasi rüzgarların" değiştiğini ve filoların organizatörlerinden İnsani Yardım Vakfı (İHH) ile ilişkilerin sıkılaştığının farkında olduğunu dile getirdiğini ancak Mavi Marmara'daki ölümcül baskın sonucundan kaçınılamadığını söyledi.  

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